В Вашингтоне и Киеве прекрасно осознавали недостижимость озвученных целей контрнаступления ВСУ, истинные мотивы были совершенно другими, заявил американский эксперт Андре Дэймон.
Всё, чего пытались добиться Украина и США — это максимально ослабить российскую армию, промышленность и нанести удар по экономике РФ.
"Настоящей целью США было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса", — пишет аналитик в издании WSWS.
Дэймон напомнил слова председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что в результате усилий ВСУ "русские понесли огромные потери, а их боевой дух невелик".
Эксперт предупредил, что провал украинской армии может привести в отчаяние Белый дом, который решится на новую крупную военную эскалацию в прокси-войне с Россией
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