В Вашингтоне и Киеве прекрасно осознавали недостижимость озвученных целей контрнаступления ВСУ, истинные мотивы были совершенно другими, заявил американский эксперт Андре Дэймон.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.