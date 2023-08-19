WSWS: настоящая цель наступления ВСУ — максимальное число убитых россиян

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В Вашингтоне и Киеве прекрасно осознавали недостижимость озвученных целей контрнаступления ВСУ, истинные мотивы были совершенно другими, заявил американский эксперт Андре Дэймон.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Всё, чего пытались добиться Украина и США — это максимально ослабить российскую армию, промышленность и нанести удар по экономике РФ.

"Настоящей целью США было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса", — пишет аналитик в издании WSWS.

Дэймон напомнил слова председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что в результате усилий ВСУ "русские понесли огромные потери, а их боевой дух невелик".

Эксперт предупредил, что провал украинской армии может привести в отчаяние Белый дом, который решится на новую крупную военную эскалацию в прокси-войне с Россией