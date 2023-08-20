Минобороны США ждёт зимы, когда, по их мнению, в зоне боевых действий наступит "затишье", чтобы пополнить запасы оружия Киева, заявили аналитики.
Несмотря на постоянные поставки техники и оружия, украинская армия испытывает "голод". Коллективный Запад планирует нарастить производство ВПК.
"Хотя летнее контрнаступление Украины идёт всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении… позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство", — передаёт New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне.
При этом авторы подчеркнули, что Вашингтону необходимо нарастить производство оружия не только для Украины, но и чтобы обеспечить собственные нужды на случай "конфликта с Китаем или Россией".
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