NYT: Вашингтон ждёт зимнего "затишья", чтобы пополнить арсенал Киева

Минобороны США ждёт зимы, когда, по их мнению, в зоне боевых действий наступит "затишье", чтобы пополнить запасы оружия Киева, заявили аналитики.

Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на постоянные поставки техники и оружия, украинская армия испытывает "голод". Коллективный Запад планирует нарастить производство ВПК.

"Хотя летнее контрнаступление Украины идёт всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении… позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство", — передаёт New York Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

При этом авторы подчеркнули, что Вашингтону необходимо нарастить производство оружия не только для Украины, но и чтобы обеспечить собственные нужды на случай "конфликта с Китаем или Россией".