Помощь США и Запада не доходит до ВСУ и, возможно, пропадает на чёрном рынке, заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, оружие "теряется" и не доходит до украинской армии, а финансовая помощь не поступает туда, куда должна.
"Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на чёрном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", — заявил Макгрегор на своей странице в соцсети X*.
Как подчеркнул Макгрегор, Вашингтон должен обратить внимание на эту проблему и отслеживать, куда конкретно попадает помощь.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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