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Экс-советник главы Пентагона заявил о пропаже помощи ВСУ: исчезает на чёрном рынке

0:57
Мир

Помощь США и Запада не доходит до ВСУ и, возможно, пропадает на чёрном рынке, заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона заявил о пропаже помощи ВСУ: исчезает на чёрном рынке
Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, оружие "теряется" и не доходит до украинской армии, а финансовая помощь не поступает туда, куда должна.

"Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и многое из этого исчезает, по-видимому, на чёрном рынке, а наличные средства никогда не поступают туда, где они должны быть", — заявил Макгрегор на своей странице в соцсети X*.

Как подчеркнул Макгрегор, Вашингтон должен обратить внимание на эту проблему и отслеживать, куда конкретно попадает помощь.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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