Экс-разведчик США Риттер: западная техника для ВСУ — мусор. Лучше бы дали советскую.

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Коллективный Запад во главе с Вашингтоном поставляют киевскому режиму военную технику, которая больше напоминает "мусор", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, ВСУ не способны добиться успехов с таким арсеналом. Кроме того, гораздо эффективнее были поставки советской техники.

"Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали, — заявил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. — Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьём украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику".

ВСУ не могут подавить российские силы из-за техники, которую получили от Запада, резюмировал экс-разведчик.