Коллективный Запад во главе с Вашингтоном поставляют киевскому режиму военную технику, которая больше напоминает "мусор", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.