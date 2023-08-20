Коллективный Запад во главе с Вашингтоном поставляют киевскому режиму военную технику, которая больше напоминает "мусор", заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, ВСУ не способны добиться успехов с таким арсеналом. Кроме того, гораздо эффективнее были поставки советской техники.
"Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали, — заявил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. — Я говорил, что, если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьём украинских солдат. Лучше бы они получали старую модернизированную советскую технику".
ВСУ не могут подавить российские силы из-за техники, которую получили от Запада, резюмировал экс-разведчик.
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