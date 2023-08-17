Полковник Макгрегор: украинская армия начала отступление под Харьковом из-за натиска ВС РФ

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ВСУ начали отступление на Харьковском направлении из-за продвижения российских сил. Об этом проинформировал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: Стоп-кадр с видео

"Россия начала наступление в направлении Харькова. Причём они не встречают сильного сопротивления", — отметил Макгрегор на своём YouTube-канале.

По мнению военного, российское наступление — это вынужденная мера, вызванная нежеланием США рассмотреть вариант мирных переговоров по Украине. Это подтолкнуло Киев к краю пропасти, потому что украинские войска не в силах оказывать россиянам должное сопротивление на линии соприкосновения.

В итоге украинская армия обращается в бегство и начинает массово сдаваться в плен.

"Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.