ВСУ начали отступление на Харьковском направлении из-за продвижения российских сил. Об этом проинформировал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Россия начала наступление в направлении Харькова. Причём они не встречают сильного сопротивления", — отметил Макгрегор на своём YouTube-канале.
По мнению военного, российское наступление — это вынужденная мера, вызванная нежеланием США рассмотреть вариант мирных переговоров по Украине. Это подтолкнуло Киев к краю пропасти, потому что украинские войска не в силах оказывать россиянам должное сопротивление на линии соприкосновения.
В итоге украинская армия обращается в бегство и начинает массово сдаваться в плен.
"Многие солдаты убегают. Украинцы начали сдаваться целыми подразделениями по сто, двести человек", — добавил Макгрегор.
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