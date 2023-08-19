Генерал ВВС США Хекер: F-16 не станут "серебряными пулями" для Украины

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Разочарование ожидает тех, кто надеется, что после получения истребителей F-16 украинские военные перехватят инициативу на поле боя. Такое заявление сделал генерал ВВС США Джеймс Хекер, пишет Business Insider.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Российские войска к появлению самолётов приспособятся и смогут бороться с ними, считает эксперт. Он объяснил, что на F-16 у ВСУ не получится подобраться достаточно близко к позициям ВС РФ, так как их собьют ракеты класса "земля — воздух".

Кроме того, ВСУ не увидят истребители ещё долго, так как обучение украинских пилотов займёт не менее года.

"F-16 не станут "серебряными пулями" для Украины", — заключил американский генерал.