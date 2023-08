Your browser does not support the audio element.

Разочарование ожидает тех, кто надеется, что после получения истребителей F-16 украинские военные перехватят инициативу на поле боя. Такое заявление сделал генерал ВВС США Джеймс Хекер, пишет Business Insider.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.