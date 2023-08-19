Разочарование ожидает тех, кто надеется, что после получения истребителей F-16 украинские военные перехватят инициативу на поле боя. Такое заявление сделал генерал ВВС США Джеймс Хекер, пишет Business Insider.
Российские войска к появлению самолётов приспособятся и смогут бороться с ними, считает эксперт. Он объяснил, что на F-16 у ВСУ не получится подобраться достаточно близко к позициям ВС РФ, так как их собьют ракеты класса "земля — воздух".
Кроме того, ВСУ не увидят истребители ещё долго, так как обучение украинских пилотов займёт не менее года.
"F-16 не станут "серебряными пулями" для Украины", — заключил американский генерал.
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