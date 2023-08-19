Правительство Польши может отправить своих солдат на Украину для участия в конфликте с Россией под прикрытием "защиты родины". Об этом сообщил обозреватель издания Myśl Polska Михал Радзиковский.
"Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы", — отметил журналист.
Для правящей партии Польши не имеет никакого значения, сколько человек могут погибнуть в ходе боевых действий, считает эксперт. Радзиковский признался, что поляки чувствуют себя менее защищёнными, когда Варшава "напрягает мускулы" и говорит о неразрывном союзе с Вашингтоном.
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