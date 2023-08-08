SZ: Польша создаёт сильнейшую армию в Европе в кредит из-за страха перед Россией

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Польша готовится к военному параду, который пройдёт в Варшаве. В мероприятии примут участие более двух тысяч солдат, самолёты FA-50, танки "Абрамс", реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot и другая техника, которую поляки закупили у своих соседей. Парад проведут после паузы длиной в 30 лет, чтобы показать армию в самом лучшем свете, сообщает чешское издание Seznam zprávy (SZ).

Фото: w-dog.ru

Авторы отметили, что ни одна из стран НАТО не перевооружалась с такой скоростью, как Польша. Варшава опасается, что Москва и Минск могут "напасть" на польские территории, поэтому активно закупают новейшие виды оружия в кредит.

В 2020 году Варшава заказала у Южной Кореи тысячу танков К2, шесть сотен самоходных гаубиц К9, 48 лёгких боевых самолётов FA-50 и 280 единиц РСЗО "Чхонму". Тогда долг составил 36,8 млрд злотых. Однако сейчас Варшава планирует снова обратиться за помощью к Сеулу.

"Если министр Мариуш Блащак получит второй кредит, то долг Корее достигнет 99,3 миллиардов злотых. Правда, неофициально, поскольку оба правительства на этот счёт молчат", — отмечается в материале.