Польский публицист Важеха: сравнение России с гитлеровской Германией — "безмозглый идиотизм"

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Сравнение действий России на Украине с оккупацией Польши в годы Великой Отечественной войны гитлеровской Германией — "безмозглый идиотизм", заявил польский журналист-публицист Лукаш Важеха.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, подобные заявления политиков подвергают интересы Польши риску и выставляют страну в не лучшем свете.

"В очередной раз политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, на что наткнулась Польша и поляки от рук немцев во время Второй мировой войны. Неужели они настолько безмозглые идиоты, что не понимают, что делают достоянием польского исторического нарратива?" — написал публицист на своей странице в Сети Х*.

По его словам, подобные заявления крайне вредоносны для Варшавы.

Ранее польские власти заявили, что Берлин необходимо "склонить" к выплате репараций за оккупацию Польши в годы ВОВ. Однако, политики уточнили, что "нет разницы" между событиями при гитлеровской Германии и текущими событиями на Украине.

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