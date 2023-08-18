Сравнение действий России на Украине с оккупацией Польши в годы Великой Отечественной войны гитлеровской Германией — "безмозглый идиотизм", заявил польский журналист-публицист Лукаш Важеха.
По его словам, подобные заявления политиков подвергают интересы Польши риску и выставляют страну в не лучшем свете.
"В очередной раз политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, на что наткнулась Польша и поляки от рук немцев во время Второй мировой войны. Неужели они настолько безмозглые идиоты, что не понимают, что делают достоянием польского исторического нарратива?" — написал публицист на своей странице в Сети Х*.
По его словам, подобные заявления крайне вредоносны для Варшавы.
Ранее польские власти заявили, что Берлин необходимо "склонить" к выплате репараций за оккупацию Польши в годы ВОВ. Однако, политики уточнили, что "нет разницы" между событиями при гитлеровской Германии и текущими событиями на Украине.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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