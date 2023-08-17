Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, комментируя доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния государства, заявила о провале санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.
По её словам, Белому дому не удалось успешно реализовать ограничительные меры против России. Она добавила, что теперь Вашингтон должен прекратить финансовую поддержку Киева.
"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", — отметила член конгресса в соцсети X (бывшая Twitter*).
Кроме того, Грин раскритиковала американское руководство за передачу Киеву свыше 100 миллиардов долларов. Она также осудила решение Вашингтона каждый месяц отправлять на Украину по миллиарду.
"Россия всё богатеет, а Америка беднеет на триллионы", — уточнила конгрессвумен.
Ранее Грин сообщила, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды в качестве поддержки Украины. Она призвала Белый дом предоставить помощь американским гражданам на фоне кризиса.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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