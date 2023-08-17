Член конгресса Грин: США провалили санкционную политику против России

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, комментируя доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния государства, заявила о провале санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

Фото: "Marjorie Taylor Greene" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

По её словам, Белому дому не удалось успешно реализовать ограничительные меры против России. Она добавила, что теперь Вашингтон должен прекратить финансовую поддержку Киева.

"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", — отметила член конгресса в соцсети X (бывшая Twitter*).

Кроме того, Грин раскритиковала американское руководство за передачу Киеву свыше 100 миллиардов долларов. Она также осудила решение Вашингтона каждый месяц отправлять на Украину по миллиарду.

"Россия всё богатеет, а Америка беднеет на триллионы", — уточнила конгрессвумен.

Ранее Грин сообщила, что США не в состоянии направить дополнительные миллиарды в качестве поддержки Украины. Она призвала Белый дом предоставить помощь американским гражданам на фоне кризиса.

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