Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя запрос американского президента Джо Байдена о выделении дополнительных миллиардов на поддержку Киева, заявила, что Вашингтон не в состоянии финансировать Украину.
Она потребовала прекратить оказание материальной помощи Киеву и сфокусироватся на проблемах, которые накопились внутри США.
По её словам, американские пенсионеры с фиксированным доходом на фоне инфляции тратят последние средства на арендную плату. Политик также напомнила, что у США накопился огромный долг. Кроме того, она подчеркнула: количество бездомных на улицах американских городов стремительно растёт. Именно "жалкая политика" Вашингтона привела к таким результатам, считает конгрессвумен.
"Мы не можем позволить себе отправить ещё 40 миллиардов долларов Украине", — отметила Грин в Twitter*.
Ранее конгрессвумен сообщила, что армия США находится не в лучшем положении, а Вашингтон всё равно продолжает укреплять украинские Вооружённые силы.
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