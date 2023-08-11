Конгрессвумен Грин: США не в состоянии направить дополнительные миллиарды на Украину

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя запрос американского президента Джо Байдена о выделении дополнительных миллиардов на поддержку Киева, заявила, что Вашингтон не в состоянии финансировать Украину.

Фото: Fotodom.ru

Она потребовала прекратить оказание материальной помощи Киеву и сфокусироватся на проблемах, которые накопились внутри США.

По её словам, американские пенсионеры с фиксированным доходом на фоне инфляции тратят последние средства на арендную плату. Политик также напомнила, что у США накопился огромный долг. Кроме того, она подчеркнула: количество бездомных на улицах американских городов стремительно растёт. Именно "жалкая политика" Вашингтона привела к таким результатам, считает конгрессвумен.

"Мы не можем позволить себе отправить ещё 40 миллиардов долларов Украине", — отметила Грин в Twitter*.

Ранее конгрессвумен сообщила, что армия США находится не в лучшем положении, а Вашингтон всё равно продолжает укреплять украинские Вооружённые силы.