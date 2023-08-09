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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала прекратить помогать Киеву

1:00
Мир

Вашингтону следует перестать оказывать Киеву военную и финансовую помощь, потому что армия США и сама сейчас далеко не в лучшем состоянии. Об этом напомнила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала прекратить помогать Киеву
Фото: Вадим Савицкий

"Мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег!" — написала Грин в Twitter*.

Политик подчеркнула, что финансировать власти США обязаны исключительно американцев.

Грин призвала не голосовать за очередной пакет военной помощи Киеву, так как, по её словам, это становится уже "просто смешно".

Ранее конгрессвумен уже подчёркивала, что Украина не является 51-м штатом США, чтобы так активно ей помогать.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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