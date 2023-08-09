Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала прекратить помогать Киеву

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтону следует перестать оказывать Киеву военную и финансовую помощь, потому что армия США и сама сейчас далеко не в лучшем состоянии. Об этом напомнила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Фото: Вадим Савицкий

"Мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег!" — написала Грин в Twitter*.

Политик подчеркнула, что финансировать власти США обязаны исключительно американцев.

Грин призвала не голосовать за очередной пакет военной помощи Киеву, так как, по её словам, это становится уже "просто смешно".

Ранее конгрессвумен уже подчёркивала, что Украина не является 51-м штатом США, чтобы так активно ей помогать.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.