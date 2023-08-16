Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимиру Путину опасно появляться в Турции.
Марков прокомментировал новость о том, что Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом предположительно 31 августа.
Политолог отметил, что среди возможных мест встречи обсуждается Сочи и Анкара.
Он напомнил о том, что Турция является членом Североатлантического альянса. Марков считает, что спецслужбы Запада могут применить против президента РФ "террористические методы борьбы".
"У Путина могут быть проблемы с безопасностью в Турции. А безопасность Эрдогана в Сочи полностью обеспечена", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".