Марков о встрече президента РФ с Эрдоганом: У Путина могут быть проблемы с безопасностью в Турции

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимиру Путину опасно появляться в Турции.

Фото: "File:The opening of the Moscow Cathedral Mosque (2015-09-23) 03.jpg" by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0.

Марков прокомментировал новость о том, что Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом предположительно 31 августа.

Политолог отметил, что среди возможных мест встречи обсуждается Сочи и Анкара.

Он напомнил о том, что Турция является членом Североатлантического альянса. Марков считает, что спецслужбы Запада могут применить против президента РФ "террористические методы борьбы".

"У Путина могут быть проблемы с безопасностью в Турции. А безопасность Эрдогана в Сочи полностью обеспечена", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.