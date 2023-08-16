У Путина хорошие позиции перед встречей с Эрдоганом по новой зерновой сделке

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У Москвы сильные позиции для торга с Анкарой по новой зерновой сделке. Вопрос решится на саммите лидеров РФ и Турции.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ерхов объяснил Турции, почему РФ вышла из зерновой сделки

Турция хотела бы возобновить зерновую сделку через черноморские порты Украины, но активные удары ВКС РФ ракетами и БПЛА по портовой инфраструктуре портов Одессы и устья Дуная это исключают. Несомненно, вопрос об альтернативе будет обсуждаться на встрече Владимира Путина с Реджепом Эрдоганам, которая анонсируется в августе пока без привязки по месту и дате.

Посол РФ В Турции Алексей Ерхов в интервью агентству IHA разъяснил позицию РФ для турецкой стороны. Он подчеркнул, что так называемая Черноморская инициатива (зерновая сделка) — это комплексная инициатива, которая предусматривает не только экспорт украинского зерна, но и создание необходимых условий для беспрепятственного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Речь идёт о:

возобновлении операций Россельхозбанка в SWIFT;

возобновлении импорта в РФ сельхозтехники и запчастей;

обеспечении транспортной логистики и страхования;

восстановлении доступа российских сельхозкомпаний к их активам за рубежом;

возобновление транзита российского аммиака через Одессу.

Ни одно из этих условий не было выполнено, поэтому РФ вышла из договорённостей, сказал Ерхов. Он подчеркнул, что гуманитарный морской коридор использовался киевским режимом для терактов в Севастополе, на Крымском мосту и против российских кораблей.

"У нас кончилось терпение", — сказал посол.

Роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности преувеличена

Далее Ерхов попросил турецкую сторону не переоценивать значение украинского экспорта зерна для обеспечения мировой продовольственной безопасности. По приведённым им данным, за год действия Черноморской инициативы с Украины было вывезено около 33 млн тонн зерна, доля пшеницы составила всего 8,8 млн тонн. При этом общий объём экспорта зерна в мире составляет 422,4 млн тонн, из которых 205,6 млн тонн приходится на пшеницу.

В то время как доля Украины на мировом рынке пшеницы не превышает 5%, доля России составляет 20%, отметил посол.

Ерхов пригласил Турцию к альтернативным вариантам зерновой сделки

Черноморская инициатива возобновится, только если наши требования будут выполнены, подчеркнул посол и предложил...

"Наладить диалог с нашими турецкими партнёрами, в том числе и по этому вопросу". Здесь, вероятно, Ерхов подталкивает Анкару к решительному давлению на западных партнёров. Обсудить альтернативы Черноморской инициативе.

"Черноморская инициатива — не единственное решение для удовлетворения продовольственных потребностей африканских и других стран, есть альтернативы", — сказал посол.

Какие это альтернативы? Это, очевидно, поставки российского зерна через турецкие склады. Эта альтернатива Турцию устроит, и такие возможности ранее обсуждались в 2022 году, учитывая огромный объём складских помещений Турции. Но недавний подрыв турецкого элеватора — это сигнал Анкаре этого не делать. Посмотрим, осмелится ли Эрдоган проигнорировать угрозу или её купировать.

Отметим, что за право быть зерновым хабом России сражаются многие страны, так как разгрузка российского зерна на иностранной территории "на хранение" не предусматривает оплату. Российским экспортёрам этот вариант будет чреват ростом дополнительных издержек и прямых потерь. Однако вопрос политический и может быть решён в пользу Турции на саммите Путин — Эрдоган.

У Путина хорошие позиции для торга

Спрашивается, что Анкара готова дать взамен? Палитра обсуждений огромная — от сирийской ситуации до отказа поддержки ВСУ оружием и техникой.

Экономика Турции имеет огромные проблемы после землетрясения, стремительного падения лиры и огромной 100%-ной годовой инфляции. Экономику надо поддержать, поэтому дополнительные доходы Анкаре критически важны, поэтому почва у Москвы для хорошего торга по новой зерновой сделке есть.

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