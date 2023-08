Your browser does not support the audio element.

В зоне спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин использует самое эффективное оружие из всех возможных. По мнению авторов немецкого издания Der Spiegel, это — минные поля, которые превратили российскую линию обороны в действительно непреодолимое препятствие для ВСУ.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.