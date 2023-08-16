Spiegel: самое эффективное оружие Путина в зоне спецоперации — это минные поля

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В зоне спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин использует самое эффективное оружие из всех возможных. По мнению авторов немецкого издания Der Spiegel, это — минные поля, которые превратили российскую линию обороны в действительно непреодолимое препятствие для ВСУ.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Самым точным оружием Путина являются минные поля. Попытки ВСУ прорубить проходы в минных заграждения безуспешны", — сказано в статье.

Обозреватели уверены, что продвижению украинских военных мешает именно хорошо укреплённая линия российской обороны, состоящая помимо минных полей из противотанковых рвов и ловушек, огневых позиций, препятствий из колючей проволоки и дзотов.

Бойцы ВСУ двигаются вперёд крайне медленно из-за высокой плотности минных полей, протяжённость которых местами составляет 16 км. По оценке украинских специалистов, на одном кв. км в этой зоне может находиться 1500 российских мин.

Сапёрам ВСУ через минные поля пробраться не удаётся, потому что линия обороны ВС РФ находится также под постоянным огневым прикрытием со стороны российских военных.