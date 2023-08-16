В Джорджии в отношении бывшего президента США Дональда Трампа было выдвинуто четвёртое обвинение. Шериф округа заявил, что ждёт явки экс-главы Белого дома и других фигурантов уголовного дела для оформления в тюрьму, передаёт CNN.
По информации телеканала, речь идёт о местной тюрьме, расположенной на территории Фултона. Как сказано в официальном заявлении шерифа, здание открыто круглосуточно, следовательно, Трамп и другие обвиняемые могут прийти туда в любое время.
"Ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутые в обвинительном заключении, будут оформлены в тюрьму на улице Райс", — сказано в документе, который попал в распоряжение CNN.
Ранее против Трампа выдвинули обвинения по делу о вмешательстве в результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. В списке подозреваемых также значатся бывший мэр Нью-Йорка, адвокат экс-президента США и бывший руководитель администрации Белого дома.
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