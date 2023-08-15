Трампу предъявили обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Суд выдвинул новые обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Его подозревают в попытке вмешательства в выборный процесс 2020 года в штате Джорджия, сообщает Bloomberg.

Фото: newsweek.com

По информации агентства, в совершении преступления, кроме Трампа, подозревают ещё 18 человек, в том числе бывшего мэра Нью-Йорка, адвоката экс-главы США и бывшего руководителя администрации Белого дома.

"Они сознательно и преднамеренно присоединились к заговору, чтобы незаконно изменить итог выборов в пользу Трампа", — отметили в суде.

Суд также считает, что Трамп и другие подозреваемые распространяли ложные заявления, заставляли чиновников нарушать присягу, подделывали документы и оказывали воздействие на свидетелей. Дело по существу начнут рассматривать в течение шести месяцев.

Ранее Трамп во время судебного процесса сообщил, что не считает себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Кроме того, он проинформировал о намерении участвовать в выборах руководителя США в следующем году.