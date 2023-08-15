Суд выдвинул новые обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Его подозревают в попытке вмешательства в выборный процесс 2020 года в штате Джорджия, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в совершении преступления, кроме Трампа, подозревают ещё 18 человек, в том числе бывшего мэра Нью-Йорка, адвоката экс-главы США и бывшего руководителя администрации Белого дома.
"Они сознательно и преднамеренно присоединились к заговору, чтобы незаконно изменить итог выборов в пользу Трампа", — отметили в суде.
Суд также считает, что Трамп и другие подозреваемые распространяли ложные заявления, заставляли чиновников нарушать присягу, подделывали документы и оказывали воздействие на свидетелей. Дело по существу начнут рассматривать в течение шести месяцев.
Ранее Трамп во время судебного процесса сообщил, что не считает себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Кроме того, он проинформировал о намерении участвовать в выборах руководителя США в следующем году.
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