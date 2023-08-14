В украинском сегменте интернета скоро резко возрастёт количество панических новостей

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Скоро в украинском сегменте Интернета возрастёт количество панических новостей и сообщений об уничтожении хвалёной техники НАТО.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Об этом сообщил львовский националист Юрий Михальчишин.

По его словам, это будет "психологическое давление" российских спецслужб на народ Украины.

А украинцам надо быть готовым к военной катастрофе.

"Будут рассказывать о прорывах РФ, завышать количество российских ударных средств, публиковать много кадров подбитой техники западного производства для деморализации фронтовиков и тех, кто в тылу. Такие сообщения с негативной окраской, которые резко вырастут в количестве и доноситься с каждой стиральной машинки — это первый признак ципсо", — подытожил бывший депутат Верховной рады от ВО "Свобода".