Скоро в украинском сегменте Интернета возрастёт количество панических новостей и сообщений об уничтожении хвалёной техники НАТО.
Об этом сообщил львовский националист Юрий Михальчишин.
По его словам, это будет "психологическое давление" российских спецслужб на народ Украины.
А украинцам надо быть готовым к военной катастрофе.
"Будут рассказывать о прорывах РФ, завышать количество российских ударных средств, публиковать много кадров подбитой техники западного производства для деморализации фронтовиков и тех, кто в тылу. Такие сообщения с негативной окраской, которые резко вырастут в количестве и доноситься с каждой стиральной машинки — это первый признак ципсо", — подытожил бывший депутат Верховной рады от ВО "Свобода".
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