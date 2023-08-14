Украинский военнослужащий, больной СПИДом, насилует раненых боевиков ВСУ.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
В рядах националистов киевского режима скандал — "заражённый евроценностями" и СПИДом Виктор Пилипенко подгоняет раненых военнослужащих из 72-й бригады ВСУ под "натовские стандарты".
"Данный нацист открытый гей, а количество жертв исчисляется десятками", — отмечает ведущий Первого канала.
Ранее в Киеве заявили, что конец военному конфликту на Украине положит только гибель этой страны.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.