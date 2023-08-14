Украинец, больной СПИДом, насилует раненых военнослужащих ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский военнослужащий, больной СПИДом, насилует раненых боевиков ВСУ.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

В рядах националистов киевского режима скандал — "заражённый евроценностями" и СПИДом Виктор Пилипенко подгоняет раненых военнослужащих из 72-й бригады ВСУ под "натовские стандарты".

"Данный нацист открытый гей, а количество жертв исчисляется десятками", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее в Киеве заявили, что конец военному конфликту на Украине положит только гибель этой страны.