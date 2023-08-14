Эксперт рассказал, почему Запад намекнул Зеленскому о "внезапной смерти": "Обойдутся без него"

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Запад отлично понимает, что попытка киевской власти выйти на границы 1991 года — это колоссальное увеличение рисков ядерной войны по доктрине Российской Федерации.

Фото: whitehouse.gov

Об этом заявил глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

Западные СМИ уже обсудили потенциальных преемников Зеленского, и это был своеобразный "привет" ему из-за океана. Так Вашингтон предлагает ему подумать о своей замене в случае своей "внезапной гибели", отметил эксперт.

Белый дом очень недоволен поведением Зеленского, который давит на "хозяев" и требует уступок, на которые коллективный Запад идти не желает отметил эксперт.

"Если будет снижение поддержки, оно будет связано с тем, что Киев ничего не добился на поле боя, израсходовал ресурсы, которые ему были предоставлены, его попытаются посадить за стол переговоров. Есть основания считать, что Россия на это не пойдёт", — цитирует аналитика "Украина.ру".

Запад будет пытаться давить на Москву, и на Киев, чтобы прийти к "заморозке" как можно раньше, что весьма невыгодно для России. Сам же Зеленский в этих условиях становится ненужным препятствием. Запад без него может запросто обойтись, а значит, растёт и риск внезапной его гибели, подытожил Зубец.