Чтобы "изнурить российский народ и подтолкнуть его к смуте" Вашингтон будет пытаться затянуть военный конфликт на Украине на годы.
Об этом заявил военный эксперт Юрий Дудкин.
Чтобы Украина постоянно "тлела", Белый дом будет спонсировать ВСУ такими невысокими темпами, поскольку вряд ли сейчас Киев получит что-то большее.
Для Запада весьма важно оттягивать срок окончания военных действий, как минимум, лет на пять. Это нужно для того, чтобы сеять недовольство у россиян и белорусов, отметил аналитик.
"Задача для США в том, чтобы оттягивать боевые действия, ослабить Россию, посеять неверие в социуме, и затем взорвать её изнутри", — в эфире телеканала "БелТА" сказал Дудкин.
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