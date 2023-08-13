США хотят затянуть конфликт на Украине на пять лет: "Задумали взорвать Россию"

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Чтобы "изнурить российский народ и подтолкнуть его к смуте" Вашингтон будет пытаться затянуть военный конфликт на Украине на годы.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Об этом заявил военный эксперт Юрий Дудкин.

Чтобы Украина постоянно "тлела", Белый дом будет спонсировать ВСУ такими невысокими темпами, поскольку вряд ли сейчас Киев получит что-то большее.

Для Запада весьма важно оттягивать срок окончания военных действий, как минимум, лет на пять. Это нужно для того, чтобы сеять недовольство у россиян и белорусов, отметил аналитик.

"Задача для США в том, чтобы оттягивать боевые действия, ослабить Россию, посеять неверие в социуме, и затем взорвать её изнутри", — в эфире телеканала "БелТА" сказал Дудкин.

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