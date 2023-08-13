Возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией у Запада и Украины нет. Они уже начали это осознавать, заявил американский радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала.
По его словам, западные СМИ едины во мнении, что ничего не получилось.
Комментируя ход контрнаступления Киева Хортон отметил, что ВСУ были бы окружены и уничтожены, даже если бы им удалось добраться до побережья Азовского моря.
Тактика ВСУ на данный момент сводится к тому, чтобы показать хоть какие-то успехи, чтобы Запад продолжал поставлять оружие, заключил журналист.
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