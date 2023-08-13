Американский ведущий Хортон: Украина не сможет победить в военном противостоянии с Россией

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Возможности выйти победителями в военном противостоянии с Россией у Запада и Украины нет. Они уже начали это осознавать, заявил американский радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала.

Фото: ВКонтакте

По его словам, западные СМИ едины во мнении, что ничего не получилось.

Комментируя ход контрнаступления Киева Хортон отметил, что ВСУ были бы окружены и уничтожены, даже если бы им удалось добраться до побережья Азовского моря.

Тактика ВСУ на данный момент сводится к тому, чтобы показать хоть какие-то успехи, чтобы Запад продолжал поставлять оружие, заключил журналист.