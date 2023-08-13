Стратегия США по истощению военной мощи России путём опосредованного конфликта на Украине полностью провалилась. Об этом пишет обозреватель китайского издания Гуанча Дау Ланьцзян.
Публицист отметил, что в условиях значительных потерь тяжёлой техники командование вооружённых сил Украины (ВСУ) непрерывно отправляло пехоту на штурм российских высот, из-за чего всё оказалось завалено трупами украинских боевиков.
Владимир Зеленский и его администрация сейчас уже не могут повернуть назад, и они не находят себе места из-за тревоги, добавил журналист.
По его подсчётам, Украина с начала летнего контрнаступления потеряла более 20 процентов вооружения и техники, в том числе западных образцов.
Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер назвал Зеленского лучшим оружием, которое есть у России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.