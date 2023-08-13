Гуаньча: планы Вашингтона по истощению России руками Киева полностью провалились

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Стратегия США по истощению военной мощи России путём опосредованного конфликта на Украине полностью провалилась. Об этом пишет обозреватель китайского издания Гуанча Дау Ланьцзян.

Фото: informing.ru

Публицист отметил, что в условиях значительных потерь тяжёлой техники командование вооружённых сил Украины (ВСУ) непрерывно отправляло пехоту на штурм российских высот, из-за чего всё оказалось завалено трупами украинских боевиков.

Владимир Зеленский и его администрация сейчас уже не могут повернуть назад, и они не находят себе места из-за тревоги, добавил журналист.

По его подсчётам, Украина с начала летнего контрнаступления потеряла более 20 процентов вооружения и техники, в том числе западных образцов.

Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер назвал Зеленского лучшим оружием, которое есть у России.