Экс-разведчик ВС США Риттер назвал Зеленского лучшим оружием, которое есть у России

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На руку России играет неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время военного конфликта, заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По мнению эксперта свой вклад в масштабную победу России внесла некомпетентность главы киевского режима.

"Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы", — добавил американский офицер.

Он также заявил, что переживает за будущее украинского лидера, так как против него могут восстать военные ВСУ. А самый быстрый путь к прекращению конфликта, по словам Риттера, — сохранение Зеленского на его посту.