На руку России играет неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время военного конфликта, заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
По мнению эксперта свой вклад в масштабную победу России внесла некомпетентность главы киевского режима.
"Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы", — добавил американский офицер.
Он также заявил, что переживает за будущее украинского лидера, так как против него могут восстать военные ВСУ. А самый быстрый путь к прекращению конфликта, по словам Риттера, — сохранение Зеленского на его посту.
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Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.