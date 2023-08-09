Скотт Риттер: Россия перехватила инициативу на передовой

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные перехватили инициативу на передовой после разгрома контрнаступления Украины.

Фото: redstar.ru

"Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.

По его словам, ВСУ даже не приблизились к первой линии российской обороны. И сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях, заключил офицер.

Ранее журналисты CNN показали в эфире кадры "мрачной, изматывающей" работы украинских военнослужащих, выносящих тела убитых с поля боя.