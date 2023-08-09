Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные перехватили инициативу на передовой после разгрома контрнаступления Украины.
"Контрнаступление ВСУ провалилось, украинцы трагически умирают. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
По его словам, ВСУ даже не приблизились к первой линии российской обороны. И сейчас Москва постепенно начинает переходить в наступление на разных направлениях, заключил офицер.
Ранее журналисты CNN показали в эфире кадры "мрачной, изматывающей" работы украинских военнослужащих, выносящих тела убитых с поля боя.
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