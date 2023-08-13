Министр обороны Польши Блащак: вертолёты ВС США закроют Брестские ворота

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Польские власти намерены прикрыть границу с Белоруссией вертолётами, принадлежащими США. "Интерфакс" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы польского оборонного ведомства Мариуша Блащака.

Фото: visaapp.ru

Официальная Варшава надеется на поставки, которые смогут укрепить оборону республики на восточном фланге, констатировал министр. По его словам, уже на предстоящей неделе американский Конгресс должен утвердить запрос правительства Польши на вертолёты Apache.

"С Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота, — заявил Блащак. — Речь идёт о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду".