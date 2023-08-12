Погранстража Польши применила водомёты против мигрантов на белорусской границе

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Польские пограничники применили водомёты в отношении мигрантов, которые предприняли попытку пересечения польско-белорусской государственной границы. Погранстража республики сегодня проинформировала об этом в сообщении на своём официальном портале.

Фото: visaapp.ru

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 11 августа. На территорию Польши стремились нелегально попасть свыше 100 человек, в том числе, граждане Эритреи и Конго.

"Группа агрессивных иностранцев форсировала границу, — говорится в сообщении ведомства. — У одного из них был нож. Бросали камни".

На место чрезвычайного происшествия прибыл автомобиль Tajfun, доставивший пограничникам водомёты, и пересечение госграницы мигрантами предотвратили.

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