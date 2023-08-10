Белоруссия — это часть Союзного государства, и поэтому в случае агрессивного поведения Польши российская сторона сделает всё возможное для отражения угроз. Москва поступит так же, как если бы напали на неё, следует из заявления сенатора Совфеда Андрея Климова, пишет "Лента.ру".
Концентрация военнослужащих Польши на белорусской границе, а также любые массовые скопления вооружённых лиц могут иметь непредсказуемые последствия, предупредил Климов. Российский сенатор не исключил катастрофический сценарий развития событий.
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