Сенатор Совфеда Климов: Россия даст ответ в случае нападения Польши на Белоруссию

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Белоруссия — это часть Союзного государства, и поэтому в случае агрессивного поведения Польши российская сторона сделает всё возможное для отражения угроз. Москва поступит так же, как если бы напали на неё, следует из заявления сенатора Совфеда Андрея Климова, пишет "Лента.ру".

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Концентрация военнослужащих Польши на белорусской границе, а также любые массовые скопления вооружённых лиц могут иметь непредсказуемые последствия, предупредил Климов. Российский сенатор не исключил катастрофический сценарий развития событий.