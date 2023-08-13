Глава мятежников Нигера Тчиани на встрече с делегацией Нигерии призвал к отмене санкций

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У лидера правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" генерала Абдурахмана Тчиани состоялись переговоры с членами делегации религиозных руководителей из Нигерии, сообщают корреспонденты телеканала RTN.

Фото: smotrim.ru

Тчиани выступил с заявлением о том, что ранее введённые в отношении государства санкции должны быть отменены.

Напомним, представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявили ранее о приостановке финансирования Нигера, а также о заморозке активов всех участников мятежа и их родственников.

В ЭКОВАС было принято также решение о закрытии границ и приостановке коммерческих транзакций между Нигером и государствами, входящими в сообщество.