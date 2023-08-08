Представитель МИД России Захарова напомнила Нуланд об Украине в связи с конфликтом в Нигере

В Telegram-канале официального представителя российского МИД Марии Захаровой появилось сообщение с оценкой визита в Нигер заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российский дипломат напомнила американскому политику о событиях, произошедших на Украине в 2014 году.

"Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?" — задалась вопросом Захарова.

По её словам, "такой банановый режим, как в Киеве", не найдётся больше нигде.