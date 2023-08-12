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Немецкий политик Барон: Германии необходимо вернуть благословение России

Мир

Из заявления члена партии "Альтернатива для Германии" Антона Барона следует, что немецкое правительство должно незамедлительно вернуть природный газ России, являющийся "благословением" для Берлина, сообщают корреспонденты информационного портала Zeit.

Немецкий политик Барон: Германии необходимо вернуть благословение России
Фото: REX/ Shutterstock

Говоря о стремлении властей Германии к переходу на возобновляемые источники энергии, Барон выразил мнение о том, что одна энергетическая зависимость будет заменена в таком случае другой.

"Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания, — констатировал немецкий политик. — Мы отключаем атомные электростанции и угольные электростанции, всё больше и больше строим на возобновляемых источниках энергии, хотя хранилищ нет".

Вооружённое противостояние на территории Украины не является поводом для принятия вредящих Германии решений, резюмировал Барон.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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