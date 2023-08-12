Из заявления члена партии "Альтернатива для Германии" Антона Барона следует, что немецкое правительство должно незамедлительно вернуть природный газ России, являющийся "благословением" для Берлина, сообщают корреспонденты информационного портала Zeit.
Говоря о стремлении властей Германии к переходу на возобновляемые источники энергии, Барон выразил мнение о том, что одна энергетическая зависимость будет заменена в таком случае другой.
"Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания, — констатировал немецкий политик. — Мы отключаем атомные электростанции и угольные электростанции, всё больше и больше строим на возобновляемых источниках энергии, хотя хранилищ нет".
Вооружённое противостояние на территории Украины не является поводом для принятия вредящих Германии решений, резюмировал Барон.
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