В Германии заявили, что газохранилища страны можно заполнить без российского газа

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкие газохранилища возможно заполнить до следующей зимы без поставок природного газа из России, следует из заявления руководителя Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Он выразил свое мнение в интервью журналистам DPA.

По словам Мюллера, Германия выходит из зимнего периода с относительно полным запасом "голубого топлива". Это позволит заполнить хранилища предстоящим летом без российских поставок, подчеркнул глава регулятора. Он акцентировал внимание на том, что хранилища обеспечивают компенсацию колебаний в потреблении энергоносителя, и в результате образуется буферная система для рынка.