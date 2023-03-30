Немецкие газохранилища возможно заполнить до следующей зимы без поставок природного газа из России, следует из заявления руководителя Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. Он выразил свое мнение в интервью журналистам DPA.
По словам Мюллера, Германия выходит из зимнего периода с относительно полным запасом "голубого топлива". Это позволит заполнить хранилища предстоящим летом без российских поставок, подчеркнул глава регулятора. Он акцентировал внимание на том, что хранилища обеспечивают компенсацию колебаний в потреблении энергоносителя, и в результате образуется буферная система для рынка.
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