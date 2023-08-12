Армянское правительство запросило экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации, которая сложилась на территории Нагорного Карабаха вследствие блокады Лачинского коридора, проинформировала сегодня пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
Гуманитарная ситуация в регионе в значительной степени ухудшилась после того, как мирным жителям Нагорного Карабаха была навязана полная блокада, подчеркнули в армянском МИД.
Постпред Армении при ООН Мгер Маргарян направил письменное обращение председателю Совбеза. Он акцентировал внимание на дефиците продукции первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов.
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