МИД Армении: Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Карабахе

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Армянское правительство запросило экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации, которая сложилась на территории Нагорного Карабаха вследствие блокады Лачинского коридора, проинформировала сегодня пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Фото: iran.ru

Гуманитарная ситуация в регионе в значительной степени ухудшилась после того, как мирным жителям Нагорного Карабаха была навязана полная блокада, подчеркнули в армянском МИД.

Постпред Армении при ООН Мгер Маргарян направил письменное обращение председателю Совбеза. Он акцентировал внимание на дефиците продукции первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов.