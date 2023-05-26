Из заявления члена президиума "Офицеры России" полковника Левона Арзанова следует, что уже в обозримой перспективе Азербайджан начнёт массовую этническую чистку в отношении 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал "Vоенкор Котенок Z".
По словам Арзанова, недавно состоявшийся в столице РФ саммит чётко продемонстрировал: Ильхам Алиев и Никол Пашинян следуют в одном направлении в части "вытеснения Российской Федерации с Южного Кавказа".
Из публикации следует, что Пашинян сделает всё возможное для доведения процесса сдачи Арцаха Азербайджану до логического завершения. План, тщательно проработанный кураторами с Запада, реализуют в конечном итоге полностью, резюмировал полковник.
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