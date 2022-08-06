Сатановский: Нагорный Карабах в этот раз подожгли американцы

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что нынешнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе — дело рук американских чиновников.

Политолог напомнил, что сейчас всё, что расположено вблизи российских границ рискует быть подожженным. Это наглядно, по его словам, продемонстрировало Косово, а теперь вот и армяно-азербайджанский конфликт "разморозился". Причём сразу после визита в Ереван директора ЦРУ Уильяма Бернса:

"Зачем он туда заехал? Что понадобилось в Ереване директору ЦРУ, если сразу после его визита конфликт разморозился", — рассуждает Сатановский.

Политолог предложил обратить внимание на азиатское турне Нэнси Пелоси, чей прилет на Тайвань едва не спровоцировал войну США с Китаем. А теперь ветеран американской политики — третье, между прочим, лицо во власти — намерена "заглянуть" в нейтральную зону на Корейском полуострове:

"Я не думаю, что это будет радовать Ким Чен Ына больше, чем ее визит на Тайвань Си Цзиньпина", — подчеркнул востоковед.

Равно как и посещение Еревана Бернсом, уже "аукнувшееся" новым обострением в Нагорном Карабахе.

Азербайджан обостряет конфликт в карабахской зоне

Власти Азербайджана не пожелали слушать обвинений армянского премьера в адрес российских миротворцев и "подписавшего с ними соглашение" Баку и перешли к делу. Причем, сразу бряцая оружием.

Напомним, 4 августа Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что "в присутствии российских миротворцев" Азербайджан захватывает армянские сёла в районе Нагорного Карабаха, допускает нарушение режима прекращения огня, и якобы были зафиксированы "случаи физического и психологического террора армян Нагорного Карабаха".

Сегодня Азербайджан объявил о начале военной спецоперации "Возмездие". Требование — полное разоружение Нагорного Карабаха. Как объяснили в Минобороны страны, ее ВС "провели операцию в ответ на диверсионно-террористический акт армянских вооруженных формирований, из-за которого погиб азербайджанский военнослужащий".

В результате Азербайджан взял под контроль несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе и уничтожил ряд боевых позиций.

Армянские военные сообщают о гибели одного военнослужащего и ранении ещё восьмерых.

Минобороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) в нарушении режима прекращения огня обвинило Азербайджан. В республике началась частичная мобилизация. Стабилизировать ситуацию помогают российские миротворцы.

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