Киев не публикует данные о потерях украинской армии, но на данный момент потери ВСУ составляют не менее 150 тысяч военных, сообщают американские СМИ.
"По оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 тысяч украинских военнослужащих были убиты или ранены", — пишет New York Times.
К тому же, подчеркивают авторы материала, ежедневно растёт количество украинских мужчин, которые пытаются покинуть страну в надежде избежать мобилизации.
Надежды Киева на контрнаступление также не оправдались, отмечает издание, оно превратилось в кровавую мясорубку, а ВС России тем временем подходят к Купянску.
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