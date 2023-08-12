New York Times: армия Украины с начала конфликта потеряла более 150 тысяч солдат

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев не публикует данные о потерях украинской армии, но на данный момент потери ВСУ составляют не менее 150 тысяч военных, сообщают американские СМИ.

Фото: mirtesen.ru

"По оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 тысяч украинских военнослужащих были убиты или ранены", — пишет New York Times.

К тому же, подчеркивают авторы материала, ежедневно растёт количество украинских мужчин, которые пытаются покинуть страну в надежде избежать мобилизации.

Надежды Киева на контрнаступление также не оправдались, отмечает издание, оно превратилось в кровавую мясорубку, а ВС России тем временем подходят к Купянску.