Попавший в российский плен солдат ВСУ Владимир Карпенко рассказал, что его призвали в армию, несмотря на полученую инвалидность.
По словам украинского военнослужащего, ранее он работал на стройке, где лишился большого пальца руки и сильно повредил левую ладонь.
"Сказали годен. Или нет у нас уже на Украине здоровых ребят, или просто здоровые откупаются, а берут всех подряд", — предположил он в интервью РИА Новости.
Карпенко добавил, что по состоянию здоровья его приписали к батальону материального обеспечения, но он оказался на передовой, а после был брошен в контрнаступление, где и сдался в плен.
Ранее украинские СМИ рассказали, что молодые люди бегут из страны в преддверии собственного 18-летия.
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