Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали даже с ампутированным пальцем

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Попавший в российский плен солдат ВСУ Владимир Карпенко рассказал, что его призвали в армию, несмотря на полученую инвалидность.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/35699

По словам украинского военнослужащего, ранее он работал на стройке, где лишился большого пальца руки и сильно повредил левую ладонь.

"Сказали годен. Или нет у нас уже на Украине здоровых ребят, или просто здоровые откупаются, а берут всех подряд", — предположил он в интервью РИА Новости.

Карпенко добавил, что по состоянию здоровья его приписали к батальону материального обеспечения, но он оказался на передовой, а после был брошен в контрнаступление, где и сдался в плен.

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