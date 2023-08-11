Польский журналист Лукаш Важеха назвал причины, из-за которых Украина не сможет вступить в Евросоюз. Это коррупция во власти и нарушение демократии, отметил он в статье для издания Do Rzeczy.
Нужно признать, что Украина совершенно не готова к членству в ЕС, пишет обозреватель. Он заявил, что поступает информация о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также об антидемократичном законодательстве.
По его мнению автора статьи, Украина является коррумпированной квазиавторитарной страной, полной олигархов. И к самостоятельному существованию она не способна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.