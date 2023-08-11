Do Rzeczy: Украина не вступит в Евросоюз из-за коррупции и антидемократических законов

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Польский журналист Лукаш Важеха назвал причины, из-за которых Украина не сможет вступить в Евросоюз. Это коррупция во власти и нарушение демократии, отметил он в статье для издания Do Rzeczy.

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Нужно признать, что Украина совершенно не готова к членству в ЕС, пишет обозреватель. Он заявил, что поступает информация о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также об антидемократичном законодательстве.

По его мнению автора статьи, Украина является коррумпированной квазиавторитарной страной, полной олигархов. И к самостоятельному существованию она не способна.