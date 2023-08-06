Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что после окончания боевых действий на Украине свои интересы в конкуренции с Варшавой Киев будет "жёстко защищать".
Политик отметил в интервью украинскому телеканалу, что соседнюю страну киевские власти считают "максимально близким другом" до урегулирования конфликта.
Подоляк также добавил, что эта ситуация сохраняться будет лишь до окончания военных действий. А затем, по его словам, Украина вступит в борьбу с Польшей за потребительский рынок. И точно будет отстаивать и жёстко защищать свои позиции.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США хотят обвинить Украину в провале и уйти.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.