Герой России Липовой о планах Киева отправить на передовую ещё сотни тысяч: никого не останется

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Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова главы фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тараса Чмута, заявившего, что Украине придется отправить на фронт еще сотни тысяч мужчин, то есть мобилизовать нужно будет каждого украинца.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Липовой отметил, что на Украине ещё осталось достаточное количество боеспособного населения. Но, к сожалению, если посмотреть с другой стороны, это тоже славяне, которых посылают на убой, и не украинские руководители, а Америка.

"И задача Америки — как можно больше надо уничтожить славян, пусть это будут украинцы, пусть это будут белорусы, пусть это будут русские. Им самое главное — уничтожить русский мир", — сказал Липовой.

Офицер напомнил, что тем временем продолжается братоубийственная война славян, которой руководят заокеанские хозяева. И для них это вопрос сейчас очень важный.

"Американцы могут купить любого чиновника на Украине, вложить ему любую идею для того, чтобы он под благовидным предлогом борьбы с москалями отправил очередную партию мужского населения, которое по замыслу должно внести какую-то вклад в победу. А на самом деле это будет очередная мясная победа, от которой практически никого не останется", — заметил Липовой.

Военный добавил, что эти представители киевского режима ещё пока при власти, и они еще могут поймать на улице прохожих, которые могут послужить очередной партией для "мясного штурма", но это в целом ситуацию не изменит. Это просто приближает агонию киевского режима, который уже всем надоел, в том числе и заокеанским хозяевам. И чем быстрее это закончится, тем быстрее наступит мир на Украине.

"Мобилизация на Украине проводится известным способом: ездят по городу патрули, видят любого мужчину призывного возраста, захватывают не всегда добровольно, часто применяют силу, потом дальше в домашних тапочках отправляют на пункты сбора, там их переобувают и увозят в зону боевых действий. Там они впервые в руки получают автоматы, и, естественно, со всеми вытекающими последствиями", — описал происходящее на Украине Липовой.

Офицер отметил, что самые здравомыслящие новобранцы при первом же удобном случае переходят на сторону России, чтобы сохранить свою жизнь. Если они этого не делают, их безжалостно уничтожают. А тем временем ВС РФ ежедневно продолжают перемалывать украинские резервы, потому что заокеанские хозяева, вложившие в это деньги, требуют от Киева результатов.