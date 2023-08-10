Чмут: Киеву придётся мобилизовать ещё сотни тысяч украинцев

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На Украине будет призван в ряды ВСУ каждый мужчина, потому что на передовой требуются ещё сотни тысяч украинцев. Такое заявление сделал глава фонда помощи ВСУ "Вернись живым" Тарас Чмут.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Чиновник напомнил об огромных потерях в рядах ВСУ и о тех, кто уже не в состоянии нести службу по здоровью или из-за ранений.

"Это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой физиологически нуждаются в восстановлении. А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать", — сказал Чмут в эфире "РБК-Украина".

Глава фонда помощи ВСУ напомнил, что воюющие сейчас на передовой украинцы "тоже не вечные". А это значит, что всех до единого, кто ещё не был призван, точно "заберут".

Чмут уверен, что мобилизация коснётся каждого украинца, если только не случится что-то непредвиденное. Потому что никому не известно, сколько ещё продлится конфликт — полтора года или растянется на десятилетия, добавил чиновник.