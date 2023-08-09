Организаторы фестиваля Flow в Финляндии разорвали отношения с Heineken из-за работы в России

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Организаторы финского музыкального фестиваля Flow прекратили сотрудничество с пивным брендом Heineken, так как компания продолжает работать в России.

"Flow Festival принял решение прекратить сотрудничество с брендом Heineken Silver в связи с деятельностью Heineken в России", — гласит сообщение на официальной странице музфестиваля.

Рекламные и торговые площади на массовом мероприятии, которые раньше занимал нидерландский бренд, пообещали отдать местному крупному дистрибьютору слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Ранее в Федерации киберспорта Украины заявили, что "забанят" игроков, которые выступали в одних командах с россиянами.