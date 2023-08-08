Федерация киберспорта Украины "забанила" игроков за выступления в команде с россиянами

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Руководство Федерации киберспорта Украины решило применить ограничительные меры к украинским спортсменам, которые на международных соревнованиях выступали в командах с россиянами.

Фото: commons.wikimedia.org

"Да, были введены "баны" от Федерации киберспорта Украины против нескольких украинских киберспортсменов", — цитируют чиновников ведомства украинские СМИ.

Наказанным спортсменам запретили участвовать в официальных соревнованиях от Федерации и лишили права попасть в состав национальной сборной.

"Эти спортсмены сделали свой выбор, и он, к сожалению, не в пользу Украины", — заявили спортивные функционеры.

Хотя имён "забаненных" игроков в ведомстве назвали, журналисты уверены, что в чёрный список попадут участники команды Team Spirit, которые отказываются занимать агрессивную антироссийскую позицию.