Руководство Федерации киберспорта Украины решило применить ограничительные меры к украинским спортсменам, которые на международных соревнованиях выступали в командах с россиянами.
"Да, были введены "баны" от Федерации киберспорта Украины против нескольких украинских киберспортсменов", — цитируют чиновников ведомства украинские СМИ.
Наказанным спортсменам запретили участвовать в официальных соревнованиях от Федерации и лишили права попасть в состав национальной сборной.
"Эти спортсмены сделали свой выбор, и он, к сожалению, не в пользу Украины", — заявили спортивные функционеры.
Хотя имён "забаненных" игроков в ведомстве назвали, журналисты уверены, что в чёрный список попадут участники команды Team Spirit, которые отказываются занимать агрессивную антироссийскую позицию.
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