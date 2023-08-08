Французские сенаторы написали письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявили о провале политики Парижа в странах Африки. Под обращением подписались 94 политика из разных партий.
В письме сенаторы указали, что Париж теряет влияние на африканском континенте. И Африка стала "какой угодно", но не французской.
"Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, — цитирует выдержку из письма Figaro. — На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка".
Как подчеркнули сенаторы, кроме прочего, французский язык теряет позиции перед английским, пока официальный Париж пытается поддерживать дипломатические отношения с США.
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