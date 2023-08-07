Экс-адмирал ВМС США Ставридис оценил ситуацию в Нигере: может перерасти в полномасштабную войну

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Военный мятеж с захватом власти в Нигере может перерасти в крупномасштабную войну на континенте, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

Фото: smotrim.ru

Ранее ЭКОВАС сделал резонное заявление о том, что мятежники должны вернуть власть действующему правительству страны в течение недели, иначе сообщество вынуждено будет "применить силу".

"Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием", — заявил Ставридис на страницах в Сети.

Ранее военные мятежники захватили президента Нигеры Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы государства.