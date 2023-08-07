Военный мятеж с захватом власти в Нигере может перерасти в крупномасштабную войну на континенте, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ранее ЭКОВАС сделал резонное заявление о том, что мятежники должны вернуть власть действующему правительству страны в течение недели, иначе сообщество вынуждено будет "применить силу".
"Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием", — заявил Ставридис на страницах в Сети.
Ранее военные мятежники захватили президента Нигеры Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.