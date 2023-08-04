Мятежники в Нигере отозвали полномочия ряда послов страны за рубежом

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Военные мятежники, которые устроили госпереворот и захватили власть в Нигере, отозвали полномочия четырёх послов за рубежом.

Фото: REX/Shutterstock

Так, согласно информации, представители дипмиссии больше не смогут вести работу на территории страны.

"Полномочия чрезвычайных и полномочных послов Республики Нигер во Франции, Нигерии, Того и США отозваны", — сообщили ряд нигерских СМИ.

Ранее военные мятежники сообщали о вводе в стране комендантского часа и закрытии границ.