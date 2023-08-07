Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, который обвинил РФ в отказе вести диалог о мире.
Захарова назвала представителей США "врунами". Она считает, что Соединённые Штаты сказали Владимиру Зеленскому сворачивать переговоры весной прошлого года.
Она напомнила, что США ранее сами говорили о том, что сейчас не время для переговоров.
"Если Мэтью Миллер ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймёт, что дал или в штангу или дрозда", — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее в Госдепе объяснили, что не ждут конкретных итогов от переговоров по Украине в Джидде.
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