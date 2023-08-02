Консультация по Украине, которая состоится в портовом городе Джидда, Саудовской Аравии, не принесёт желаемых плодов. Как сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Америка не ждёт гарантированных результатов.
"Я бы не ожидал чего-либо конкретного по итогам этих переговоров. Это только начало процесса".
Стоит отметить, что эти переговоры были инициированы Западом и Киевом.
Напомним, ранее приглашение об участии в переговорах по Украине на территорию Джодды получили представители из США, Китая, Индии и Бразилии.
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