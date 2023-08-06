The Sunday Express: российские шпионы проникают в смартфоны через USB-зарядку

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Российские шпионы "проникают" в западные смартфоны и прочие гаджеты через USB-зарядку.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает издание The Sunday Express.

По мнению журнала, сейчас командование ВС Великобритании предостерегает солдат Соединённого Королевства, которые находятся в отпуске, подключать свои устройства к USB-сети в аэропортах, поскольку шпионская программа коварных русских хакеров якобы может взломать гаджеты и завладеть секретными данными.

"Фобия страшных русских выходит на новый уровень паранойи", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.