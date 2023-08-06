Российские шпионы "проникают" в западные смартфоны и прочие гаджеты через USB-зарядку.
Об этом сообщает издание The Sunday Express.
По мнению журнала, сейчас командование ВС Великобритании предостерегает солдат Соединённого Королевства, которые находятся в отпуске, подключать свои устройства к USB-сети в аэропортах, поскольку шпионская программа коварных русских хакеров якобы может взломать гаджеты и завладеть секретными данными.
"Фобия страшных русских выходит на новый уровень паранойи", — комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
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