WSJ: ВАшингтон направил четыре эсминца для слежки за Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские власти направили четыре своих эсминца для того, чтобы отслеживать у Аляски движение российских и китайских кораблей, пишет издание The Wall Street Journal.

Фото: Public.Navy. mil

"Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями", — сказано в материале.

Авторы проинформировали со ссылкой на представителя Северного командования США, что Москвой и Пекином совместными усилиями было выполнено военно-морское патрулирование этого региона. При этом американский чиновник не стал называть сколько именно судов принимали в этом участие, а также где они находятся.

В Минобороны США также подтвердили факт отслеживания российско-китайской флотилии четырьмя эсминцами США, которые сопровождаются американским морским патрульно-разведывательным самолётом.