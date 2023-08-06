Американские власти направили четыре своих эсминца для того, чтобы отслеживать у Аляски движение российских и китайских кораблей, пишет издание The Wall Street Journal.
"Четыре американских эсминца были отправлены для наблюдения за российскими и китайскими кораблями", — сказано в материале.
Авторы проинформировали со ссылкой на представителя Северного командования США, что Москвой и Пекином совместными усилиями было выполнено военно-морское патрулирование этого региона. При этом американский чиновник не стал называть сколько именно судов принимали в этом участие, а также где они находятся.
В Минобороны США также подтвердили факт отслеживания российско-китайской флотилии четырьмя эсминцами США, которые сопровождаются американским морским патрульно-разведывательным самолётом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.